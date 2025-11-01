Rrahmani festeggia il rientro in campo: "Tornare è sempre un po’ come rinascere"

di Davide Baratto

Il Napoli mantiene la striscia di imbattibilità al Maradona pareggiando 0-0 contro il Como: protagonista Milinkovic-Savic, che nel primo tempo causa un calcio di rigore intervenendo fallosamente su Morata, penalty calciato dallo stesso spagnolo e respinto dal portiere serbo. Per il resto, la squadra di Antonio Conte crea poco ma non conce più nulla, portando a casa un pareggio.

Così Amir Rrahmani, difensore azzurro, con un post sul suo profilo Instagram ha festeggiato il rientro in campo dopo l'infortunio: "Tornare è sempre un po’ come rinascere". Di seguito il post.