Rrahmani positivo, Auriemma: "Poi ADL aveva torto quando chiedeva di sospendere le nazionali..."

Secondo positivo in casa Napoli durante questa sosta per le nazionali: dopo Hysaj, anche Amir Rrahmani ha contratto il Covid-19. La notizia è stata subito commentata da Raffaele Auriemma tramite Twitter: "Poi De Laurentiis aveva torto quando chiedeva di sospendere in questo periodo di Covid l’attività delle Nazionali...", si legge sul profilo del noto giornalista.