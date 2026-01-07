Sabatini: "Il Verona detta legge a Napoli! Napoletani, non fate polemiche. Solito copione di Conte..."

Il giornalista Sandro Sabatini commenta sul proprio canale YouTube il 2-2 tra Napoli e Verona: "Pareggio inatteso al Maradona, il Verona ha giocato meglio del Napoli nel primo tempo. Poi sono accadute cose, io la mano di Hojlund faccio fatica a vederla su quel gol annullato. Il Var è una situazione complicata e non credo sia giusto buttare l’accendino sul fuoco e fare polemiche a pochi giorni di Inter-Napoli.

I tifosi del Napoli però non devono prendersela con gli arbitri se hanno pareggiato col Verona e non devono nemmeno fare polemica a pochi giorni dalla gara con l’Inter mettendo le mani avanti. Il Napoli ha giocato molto male nel primo tempo, forse Juan Jesus è diventato insostituibile. Buongiorno non ha giocato bene e sembra che ha perso la fiducia di Conte, pur essendo uno dei migliori difensori italiani. Il Verona perde 3-0 col Milan e col Torino, poi arriva a Napoli e detta legge, comanda. A fine partita il solito copione di Antonio Conte con le dichiarazioni preparate per mandare un messaggio chiaro".