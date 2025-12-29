Scotto: "Hojlund vero finalizzatore ed esempio della 'fame' che chiede Conte"

Il Napoli chiude in bellezza l'anno solare 2025 battendo anche la Cremonese e dando seguito alle ottime prestazioni mostrate in Supercoppa, culminate con la vittoria del trofeo. Gli azzurri restano inoltre a ridosso di Inter e Milan in classifica. Così Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato così la partita:

"Il Napoli rompe il tabù trasferte e in casa della Cremonese vince l'ultima partita dell'anno. La doppietta di Hojlund certifica lo stato di grazia dell'attaccante danese, vero finalizzatore ed esempio di quella 'fame' che Conte ha chiesto più volte in passato. Il Napoli non deve faticare più di tanto contro una Cremonese poco incisiva in avanti e morbida in difesa, All'orizzonte una settimana tipo prima di un'altra trasferta, stavolta in casa della Lazio. Da capire come Conte gestirà le forze, visto che a Cremona ha schierato per la terza volta di fila la stessa formazione".