Scotto: "L'atteggiamento rinunciatario dopo i gol è preoccupante, e non è la prima volta"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e rimane in scia all'Atalanta capolista. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Vittoria sofferta ma molto importante per il Napoli. Dopo un ottimo primo tempo si soffre un Genoa coraggioso e che ha pressato alto. Agli azzurri manca un po' di qualità nel recupero palla, ma bisogna ringraziare uno straordinario Meret per aver salvato i tre punti. Difesa meno solida senza Buongiorno, anche se l'errore sul gol lo fa Anguissa, a segno pera la seconda partita consecutiva. Quello che preoccupa è l'atteggiamento difensivo e rinunciatario dopo aver trovato il vantaggio: non è la prima volta".