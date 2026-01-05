Scotto: "Super Napoli, ma ora Conte dovrà cominciare le rotazioni"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha commentato sui social la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Lazio. "Il nuovo anno parte bene, come si era concluso il precedente: vittoria senza prendere gol e nuove consapevolezze rafforzate dopo la Supercoppa e soprattutto in trasferta. Quarto 2-0 di fila per ambizioni rafforzate anche nel 2026. Squadra solida, che ha concesso pochissimo e che poteva concretizzare di più.

La corsa al primo posto va fatta andando al massimo, e per questo Conte ora dovrà necessariamente cominciare le rotazioni, sperando che il problema di Neres sia di poco conto. Mercoledì si torna in campo per un intenso ciclo di partite ogni tre giorni fino al termine del mese".