Serena: “Maxi-offerte dalla Premier per Osimhen? Se fossi ADL lo sostituirei con Lukaku”

Sul suo profilo twitter Aldo Serena commenta l’eventuale partenza a fine stagione di Victor Osimhen, in direzione Premier League: "Io se fossi in Aurelio De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche inglesi, chiederei a Spalletti se fosse interessato a sostituire Osimhen con Lukaku. In quel contesto penso potrebbe rilanciarsi, sempre se l’Inter non fosse più interessata".