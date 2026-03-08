Foto Lady Hojlund da turista sul Vesuvio: escursione dopo Napoli-Torino

Escursione speciale per Laura Rhod Sondergaard. La compagna di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, prosegue il suo tour per conoscere le meraviglie della Campania ed ha trascorso la giornata sul Vesuvio insieme alla propria famiglia.

Durante la visita ha potuto ammirare il cratere e il suggestivo panorama del Golfo di Napoli. Alcuni momenti della gita sono stati condivisi sui social attraverso alcune 'storie' del suo account Instagram. Di seguito uno scatto dell'escursione.