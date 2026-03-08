Regalo speciale per Kevin De Bruyne! Un artista napoletano gli dedica un ritratto
Sorpresa speciale per Kevin De Bruyne. L’artista napoletano Vincenzo Lamagna, conosciuto con il nome d’arte Lamà, ha consegnato al campione belga un’opera d’arte personalizzata che lo ritrae con la maglia della Nazionalе di calcio del Belgio. Si tratta di un lavoro realizzato interamente a mano, curato nei dettagli e pensato proprio per celebrare il talento del centrocampista azzurro.
Il gesto ha sorpreso e fatto molto piacere a De Bruyne, che ha accolto il regalo con entusiasmo. L’opera rappresenta un vero e proprio tributo artistico al fuoriclasse belga, sempre più protagonista anche tra i tifosi del Napoli, che continuano a dimostrargli grande affetto anche fuori dal campo. Di seguito le immagini postate sul proprio profilo Instagram dall'autore dell'opera.
