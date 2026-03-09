Longhi: "Derby bruttino. Allegri più furbo di Chivu e ora il Milan può sperare"

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi del derby Milan-Inter, nonché scontro al vertice che ha riaperto la corsa Scudetto: "Estupinan stupisce e il Milan vince il derby (1-0 come all’andata). Allegri è più esperto e più furbo di Chivu. Gioca con pazienza, rischia su un assolo di Mkhitaryan, ma aspetta il momento buono per colpire - che arriva a conclusione di una folgorante ripartenza - e poi lascia ai nerazzurri una sterile iniziativa affidata agli evanescenti Pio Esposito e Bonny (sostituti di Lautaro e Thuram). Derby bruttino con un finale su cui dibattere e che ridà ai rossoneri quella nuova speranza che non ci sarebbe stata con un risultato diverso.

Non mi esprimo sul braccio di Ricci, come non mi sono espresso su altre situazioni analoghe. Il problema di fondo è che non possiamo diversificare un 'mani' da un altro solo per un’inezia, tipo la figura larga o stretta, oppure ritraeva o allungava il braccio. Bisogna cambiare il regolamento: il fallo di mano andrebbe sanzionato con il rigore solo se volontario o incidente in maniera significativa sull’azione in corso. Negli altri casi si dovrebbe ripristinare la punizione indiretta. Le polemiche calerebbero sensibilmente. P.S. il rigore dovrebbe essere la massima punizione, ripeto: massima!".