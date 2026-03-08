Foto Insigne tornerà al Maradona a fine stagione! L'annuncio sui social

Manca sempre meno alla “Notte dei Leoni”, evento benefico in programma a fine maggio allo stadio Maradona di Fuorigrotta. L’associazione Legends Napoli ha annunciato sul proprio account Instagram la presenza di Lorenzo Insigne, storico ex capitano della squadra partenopea. L’attaccante tornerà così nello stadio della sua città per una serata speciale.

"26 maggio 2026, stadio Maradona ore 20.30. Io Lorenzo Insigne torno a casa per una giusta causa e per riabbracciare tutti voi tifosi che porto ogni giorno nel cuore e sulla pelle", il messaggio sui social. L'attaccante attualmente al Pescara fu anche contattato dal Napoli, come emerso da alcune sue dichiarazioni, ma poi il ritorno non s'è concretizzato. Ora è previsto quantomeno quello nell'impianto di Fuorigrotta.