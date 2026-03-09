Rigore Inter? Pistocchi: "Mano Ricci non è punibile! Ci sono due motivi..."

Pistocchi è chiaro: il mani di Ricci in Milan-Inter non era rigore. E attacca gli arbitri: "9 su 10 non conoscono le dinamiche di gioco"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato l'episodio arbitrale in Milan-Inter che sta facendo tanto discutere. Di seguito le sue dichiarazioni: "In tanti mi chiedono se il mani di Ricci fosse da sanzionare con il calcio di rigore: rispondo una volta per tutte: questo 'mani' - come quello di Bisseck con la Lazio-secondo me non è punibile. Perché: numero uno, Ricci è in movimento e in movimento le braccia si muovono; numero due, il pallone arriva da distanza ravvicinata e in modo inaspettato.

Domanda: 'Perché allora hanno dato rigore su Bisseck?'. Risposta: 'Perché 9 arbitri su 10 non conoscono le dinamiche di gioco e non sanno valutarle'. Domanda: 'Come mai tutti gli addetti ai lavori che dissero che il mani di Bisseck era da rigore oggi dicono che quello di Ricci non lo è?'. Risposta: 'Avranno cambiato idea?'."

