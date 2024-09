Simeone carico sui social per Cagliari: "Atteggiamento positivo e tanto caffè napoletano"

vedi letture

Gli uomini di Antonio Conte si avviano alla prossima partita di campionato: il Napoli domenica alle 18.00 è atteso dalla trasferta all'Unipol Domus contro il Cagliari. Così Giovanni Simeone si prepara per la sfida di rientro dopo la sosta nazionali, l'argentino tramite un post sul suo profilo Instagram ha scritto:

"Ritorna il campionato!! Settimana importante con allenamenti per farsi trovare pronti‍➡️ atteggiamento positivo per affrontare le prossime sfide e tanto caffè napoletano per rimanere svegli!!".