Simeone: "Il compleanno di papà a Napoli, il mio in Sardegna... 2025, quanti ricordi!"
Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli, ha celebrato il 2025 tramite i social, proiettandosi all'anno nuovo: "E sì... si chiude un anno incredibile che non dimenticherò mai. Come quel giorno in cui mi hai detto di essere incinta... Non potevo crederci! Un'emozione che non riesco a descrivere. Il compleanno di papà, trascorso insieme a Napoli. Il mio compleanno in Sardegna, con tutta la famiglia, tutti in bianco, cantando e festeggiando... la vita stessa. Quando gli ho detto che Giulia era incinta... Uff! Quei momenti li tengo nel cuore per sempre.
Voglio solo ringraziarti per avermi fatto vivere tutto questo. GRAZIE!. Questa è la mia forza: la mia famiglia, l'energia che mi mantiene in vita. Che il 2026 ci trovi insieme, con salute, amore e nuovi sogni da realizzare", si legge sul suo account Instagram con diverse foto a corredo.
