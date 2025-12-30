Simeone: "Quante emozioni nel 2025! Scudetto e oltre 100 presenze col Napoli...."
Termina il 2025 ed è tempi di bilanci anche per Giovanni Simeone, che prima di passare al Torino ha conquistato il suo secondo scudetto con il Napoli e non solo. Tra gli altri lieti eventi accaduti nell'anno solare all'attaccante argentino la gravidanza della sua compagna Giulia
Attraverso i propri canali social, il Cholito ha postato un video da brividi, scrivendo: "Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure. Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita. Giorno dopo giorno. Partita dopo partita. Lotteremo insieme".
