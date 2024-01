Simeone, stoccata della moglie a Lautaro. Poi il post social viene cancellato

Napoli sconfitto nei minuti di recupero dall'Inter nella finale di Supercoppa, ma è l'arbitraggio di Rapuano a far discutere.





Napoli sconfitto nei minuti di recupero dall'Inter nella finale di Supercoppa, ma è l'arbitraggio di Rapuano a far discutere.

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone (espulso per doppia ammonizione), su Threads ha attaccato Lautaro Martinez per le sue dichiarazioni a fine partita: "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore direi di sì...". Successivamente la dolce metà del bomber azzurro ha cancellato il post.