Sky, Cilli fa il nome: "Questa punta sarebbe l'alternativa ideale a Lukaku..."
TuttoNapoli.net
Luca Cilli, giornalista Sky, in un tweet sul suo profilo X ha parlato del centravanti dell'Udinese Keinan Davis identificandolo come valida opzione per sostituire Romelu Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni: "Keinan Davis è un attaccante che le big in Italia dovrebbero prendere seriamente in considerazione. Nel Napoli, dal mio punto di vista, sarebbe l’alternativa ideale di Romelu Lukaku. Molto sottovalutato e poco considerato, ma in una Serie A poverissima di punte con determinate caratteristiche è uno che vale".
