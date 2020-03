Sky Sport, l'annuncio del direttore: "Breve stop per i nostri studi, saremo presto in onda"

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha condiviso un messaggio su Twitter che annuncia lo stop alle trasmissioni di Sky Sport 24 perchè non ci sono luoghi a disposizione per lavorare per via della sanificazione dovuta al Coronavirus:

"Cari abbonati condividiamo tanti momenti assieme, è giusto che ci raccontiamo cosa sta accadendo. Trovate una programmazione alternativa su Sky Sport 24, abbiamo la necessità di fermarci per un po, in quando non abbiamo a disposizione i luoghi dove lavorano la grande squadra di Sky Sport. Abbiamo la responsabilità di rispettare delle norme di sicurezza. Ci sono dei lavori di sanificazione nei nostri locali. Saremo presto in onda con nuovi aggiornamenti. I nostri eventi vanno avanti, va avanti anche l'informazione su Sky TG24".