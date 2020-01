"Spero che l'Inter perda col Napoli", quelle parole di CR7 che lanciano il nuovo sfottò nerazzurro

Nel day-after di Napoli-Juventus non c'è solo la festa azzurra e le critiche ai bianconeri, ma trovano spazio emozioni anche per i tifosi dell'Inter. A sorridere sono anche loro, perché il successo azzurro permette alla squadra di Conte di accorciare comunque in classifica, nonostante il pareggio interno con il Cagliari. Gli interisti ieri hanno esultato insieme ai colleghi partenopei e all'indomani della sfida del San Paolo sono tornate di moda alcune parole che Cristiano Ronaldo pronunciò nel giorno di Napoli-Inter.

LO SFOTTO' SOCIAL - Lo scorso 6 gennaio, dopo una tripletta al Cagliari, il portoghese della Juventus si lasciò andare ad un "Speriamo che l'Inter possa perdere con il Napoli" nel commentare quello che sarebbe stato il posticipo poi perso dagli azzurri a causa di tre scivoloni. E adesso quelle parole imperversano sui social, hanno riempito le bacheche delle pagine Facebook nerazzurre. "Dov'è stato CR7 ieri? Al San Paolo prima delle 22 non s'è visto", si legge tra i vari sfottò. "Guarda in casa tua!", uno dei tanti altri commenti a sbeffeggiare l'ex Real Madrid. Perché alla fine a perdere col Napoli è stato proprio lui: buon per gli azzurri, ma anche per gli interisti.