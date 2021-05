"Spettacolare frate!", Albiol si complimenta con Insigne per il record di gol

L'ex Napoli Raul Albiol, non dimentica la sua ex squadra e i suoi ex compagni. Il difensore del Villarreal si è complimentato sui social con Lorenzo Insigne, autore del quinto gol contro l'Udinese, che permette al capitano del Napoli di eguagliare il suo record stagionale di marcature in Serie A (18 reti). "Spettacolare frate!" scrive così su Twitter lo spagnolo.