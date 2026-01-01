Video

Spinazzola saluta il 2025: “Grazie per ogni emozione! Alcuni anni non si raccontano, si vivono”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:45
di Francesco Carbone

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha celebrato il 2025 appena concluso tramite un bel video postato sui propri canali social: “Alcuni anni non si raccontano, si vivono. Grazie 2025 per ogni emozione che mi hai regalato”, ha scritto l’ex laterale di Roma e Juventus.

Di seguito il post: