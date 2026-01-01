Video Spinazzola saluta il 2025: “Grazie per ogni emozione! Alcuni anni non si raccontano, si vivono”

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha celebrato il 2025 appena concluso tramite un bel video postato sui propri canali social: “Alcuni anni non si raccontano, si vivono. Grazie 2025 per ogni emozione che mi hai regalato”, ha scritto l’ex laterale di Roma e Juventus.

Di seguito il post: