"Sto sputannn sang": Lucca carica così i tifosi sui social dopo il gol

di Arturo Minervini

"Sto sputann sang". Così ha scritto Lorenzo Lucca sul suo profilo Instagram dopo l’ultima sfida, quella vinta contro il Pisa per 3-2, che l'ha visto andare per la prima volta a segno con la maglia azzurro.

Chiaro il messaggio che l'attaccante vuole: impegno, sudore e sacrificio totale per la maglia e per guadagnare la fiducia di Conte.