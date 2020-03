Stop ai voli, Alvino: "Senza deroghe, Napoli costretto ad atterrare in Francia e poi bus"

L'emergenza Coronavirus ha costretto la Spagna a cancellare i voli provenienti dall'Italia. Il Napoli settimana prossima sarà impegnato nella sfida Champions proprio nella nazione iberica contro il Barcellona. Il giornalista Carlo Alvino con un post su Twitter ha svelato che se dovesse essere confermato ll match gli azzurri dovrebbero atterrare prima in Francia e poi continuare in bus fino a Barcellona: "La stop dei voli dall’Italia verso la Spagna obbliga il Napoli a cambiare il suo programma per la trasferta a Barcellona. Se la Uefa conferma la disputa della gara e se non dovessero esserci deroghe il club sarà costretto ad atterrare in Francia e proseguire in bus per Barcellona"

