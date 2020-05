"Strakosha ha il Covid-19", il fratello del portiere contro Brambati: "Vergognati, è una bugia!"

Erano destinate a far discutere le parole di Massimo Brambati, ex calciatore, secondo cui due calciatori di Serie A avevano il Covid-19. Uno dei due era Strakosha, portiere della Lazio. Pronta la replica del fratello del numero uno biancoceleste sui social: “Dovresti vergognarti di diffondere bugie e, se non rispettassi la tua età, ti farei personalmente causa per disinformazione” le sue parole.