Striscione Curva B, il comico Iodice: "A Napoli il primo focolaio di civiltà"

Bellissimo gesto di grande solidarietà da parte dei tifosi del Napoli nella gara contro il Torino. In curva B è stato esposto uno striscione in merito all'emergenza Coronavirus con su scritto: "Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il Covid-19". Il noto comico Peppe Iodice ha pubblicato un post su Twitter in merito: "A Napoli individuato il primo focolaio di CIVILTÀ"

