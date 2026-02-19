Video Svelato il taccuino di Bonucci per la Nazionale: Vergara c'è! Con altri tre azzurri

Un dettaglio passato sotto traccia, ma che ora acquista peso specifico. Durante Genoa-Napoli dello scorso 7 febbraio, sugli spalti di Marassi era presente anche Leonardo Bonucci, oggi membro dello staff tecnico della Italia guidata da Gennaro Gattuso.

Bonucci sta girando i campi italiani per valutare i profili in ottica playoff Mondiali di marzo e, come mostrato da un video di Cronache di Spogliatoio, a Genova ha seguito con grande attenzione la prestazione del Napoli. Nel suo quaderno, accanto alle formazioni, l’ex difensore ha sottolineato il nome di Antonio Vergara, segnandolo anche in una lista dedicata ai calciatori italiani azzurri insieme a Meret, Buongiorno e Spinazzola. Un segnale chiaro: Vergara è entrato seriamente nel radar della Nazionale.