"Terrone" ad un tifoso del Napoli, Consigliere Borrelli: "Dirigente Atalanta chieda scusa!"

E' diventato virale il video di un tesserato dell'Atalanta, come cita FanPage Mirco Maioli, che, davanti ad una provocazione di un tifoso del Napoli, ha risposto con: "Terrone, terrone del ca**o". Il Consigliere regionale Francesco Borrelli ha voluto commentare la vicenda con un post su Facebook: "Vergognoso che un dirigente di una squadra di serie A, l'Atalanta, si rivolga a un tifoso del Napoli apostrofandolo come "Terrone di m...a". Atteggiamenti del genere fomentano la violenza tra tifosi di squadre avversarie e sono un pessimo spot per il calcio. Farebbe bene a chiedere scusa".

