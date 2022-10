"Ti farò contattare presto per un lavoro”, splendido gesto di Osimhen dopo Roma-Napoli

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha rivelato sui social uno splendido gesto da parte del nigeriano nel post-partita di Roma-Napoli

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha rivelato sui social uno splendido gesto da parte del nigeriano nel post-partita di Roma-Napoli: “Mentre aspettavo Victor dopo la partita in questo luogo dove solo amici, familiari, intimi confidenti e agenti possono accedere, ho visto questo ragazzo che lavorava come uno degli steward. Mi ha chiesto chi stessi aspettando, ho detto Victor Osimhen. Ha detto oh, è il mio idolo e ha preso rapidamente il telefono per mostrarmi tutte le foto di Victor sul suo telefono. Così mi ha chiesto di realizzare il suo sogno che era incontrare Victor e fare una foto con lui. Gli ho detto che lo avrei portato da Victor. Forse per dire grazie, mi ha chiesto un selfie. Dopo i selfie, mi ha chiesto il nome su Instagram per potermi taggare. 'Quando ha visto il mio nome, ha detto 'oh, tu sei Oma!! Ti conosco.’ Ti seguo già.

Victor è venuto, l'ho presentato a Victor e Victor gli ha chiesto di sedersi con lui e parlare. Il ragazzo tremava perché non riusciva a credere a quello che stava succedendo. Ha detto che il suo sogno si era avverato e non si aspettava tutto questo.

Poi è venuta una signora, probabilmente la direttrice degli steward, e ha chiesto al ragazzo di togliersi la pettorina, di ridargliela e di andarsene. Forse aveva aggirato le regole sedendosi con un giocatore durante il lavoro. Con mia sorpresa, Victor è intervenuto e detto alla signora che non avrebbe dovuto licenziarlo. A causa di problemi linguistici, non siamo riusciti a risolvere la questione e Victor ha chiesto al ragazzo quanto lo pagavano. Lui ha risposto e Victor gli ha detto che qualcuno l'avrebbe contattato presto per un lavoro. Il ragazzo ha detto che incontrare Victor gli bastava, che non gli importava se l’avessero licenziato. Sua madre o suo padre (non ricordo più) viene dall'Etiopia. Era assolutamente gioioso nonostante avesse perso il lavoro”.