Tottenham, intervento riuscito per Conte: "Mi sento già meglio, non vedo l'ora di tornare"

Attraverso una 'storia' Instagram, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso una 'storia' Instagram, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio, dopo l'intervento subito in giornata per la rimozione della cistifellea: "Grazie per i vostri splendidi messaggi. L'operazione è andata bene e io mi sento già meglio. Ora devo pensare a recuperare, non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra".