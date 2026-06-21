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Trabzonspor sceglie Napoli! Svelate le nuove maglie nei luoghi iconici della città
Il Trabzonspor, club turco dove ha giocato anche Hamsik per due anni dal 2021 al 2023, ha svelato le nuove maglie per la prossima stagione scegliendo una cornice d’eccezione: Napoli. Dai vicoli del centro ai luoghi più iconici della città, il club turco ha realizzato uno shooting ricco di richiami alla cultura partenopea.
Tra i momenti più curiosi e divertenti spiccano quelli girati allo storico Gambrinus, dove anche la maglia del Napoli è diventata protagonista di alcune scene simpatiche e originali. Un omaggio che non è passato inosservato e che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi sui social. Il video e il post sono diventati in poco tempo virali.
En güzel formalar #BizdeVar 😉 pic.twitter.com/RJrI0e3wDw— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 20, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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