Foto Allegri a Forte dei Marmi: il tecnico a cena con Spalletti, Carnevali, Rossi e Galliani

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Una cena a Forte dei Marmi ha riunito alcuni dei volti più importanti del calcio italiano: Allegri, Spalletti, Carnevali e Galliani insieme

Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, Adriano Galliani e l'ex direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi si sono ritrovati a cena nella serata di ieri al ristorante "Il Fortino" di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Lo scatto, condiviso sui social dallo stesso locale, è diventato rapidamente virale, richiamando l'attenzione degli appassionati.

Allegri, Spalletti, Carnevali e Galliani insieme a cena: lo scatto diventa virale

In piena estate di calciomercato, l'immagine ha inevitabilmente alimentato curiosità e commenti tra tifosi e addetti ai lavori. Al di là della semplice cena, lo scatto riunisce alcune delle figure più rappresentative del calcio italiano, protagoniste del presente e del futuro di club come Napoli, Juventus e Milan.