Video Beukema cambia look: Elmas e Alisson lo prendono in giro sui social

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Nuovo taglio di capelli per Beukema: la reazione ironica di Elmas e Alisson

Periodo di vacanze e di cambiamenti per Sam Beukema, che ha sorpreso i tifosi del Napoli con un nuovo look mostrato attraverso i propri canali social. Il difensore olandese ha deciso di radersi completamente i capelli, accompagnando la foto con una frase eloquente: “Qualcosa di diverso”. Una scelta che ha scatenato numerose reazioni divertite tra i sostenitori azzurri.

Gli sfottò di Alisson Santos ed Elmas: il siparietto diventa virale

Tra i tanti commenti spuntati su Instagram, a catturare l’attenzione sono stati soprattutto quelli dei suoi compagni ed ex compagni di squadra. Dal Brasile, il nuovo acquisto azzurro Alisson Santos ha reagito con ironia scrivendo: “Ma che caz*ooooooo hai fatto”, mentre Eljif Elmas ha scherzato facendo riferimento a un presunto trapianto di capelli: “La Turchia sta chiamando”. Un siparietto che ha strappato un sorriso ai tifosi del Napoli e che testimonia il clima di grande amicizia attorno al difensore olandese.