Pistocchi: “Maradona genio e sregolatezza, Messi solo genio. Entrambi un dono di Dio al calcio”

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Il giornalista Maurizio Pistocchi interviene sul dibattito tra Maradona e Messi, sottolineando come i paragoni tra epoche diverse siano complessi.

Attraverso i propri canali social, il giornalista Maurizio Pistocchi ha condiviso una riflessione sul sempre acceso confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, sottolineando come mettere a paragone calciatori di epoche differenti sia, di fatto, un esercizio poco attendibile. Nel corso del tempo, infatti, sono cambiate regole del gioco, metodologie di allenamento, strumenti e criteri di preparazione atletica, rendendo difficile ogni valutazione diretta tra generazioni diverse di campioni.

Maradona e Messi, due leggende diverse ma entrambe irripetibili

Pistocchi ha poi approfondito il suo pensiero: “I paragoni tra calciatori di epoche differenti non sono mai credibili: nel tempo sono cambiate le regole del gioco, le attrezzature, i metodi di allenamento e di recupero. Una cosa si può dire: se è vero che i numeri dicono che Messi è il migliore di sempre, è altrettanto vero che con il regolamento attuale Maradona avrebbe segnato e vinto molto di più. E che se Messi dal punto di vista tecnico-gol, assist- è stato il più completo, nessuno ha mai avuto la leadership su avversari e compagni che ha avuto Maradona. Due straordinari campioni, che hanno gestito la loro vita sportiva e sociale in modo differente: Maradona è stato genio e sregolatezza, Messi solo genio. Difficile dire chi sia il più grande, più facile dire che entrambi sono stati un dono di Dio al calcio. E a chi lo ama”. Un giudizio che mette in luce due percorsi diversi ma ugualmente straordinari, uniti da un’eredità indelebile nella storia del calcio.