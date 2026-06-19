Chi vince i Mondiali? I pronostici (e gli auspici) dei giocatori del Napoli
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I giocatori del Napoli fanno i loro pronostici sul Mondiale 2026 e sognano il trionfo delle rispettive nazionali.
I Mondiali 2026 entrano nel vivo e anche i calciatori del Napoli hanno espresso i propri pronostici sui canali sociale del club azzurro e i loro desideri sulla squadra che potrebbe alzare la Coppa del Mondo. Tra chi sogna di portare il proprio Paese sul tetto del mondo e chi guarda alle grandi favorite del torneo.
Dal Belgio di Lukaku e De Bruyne al Brasile
Per Antonio Vergara sarà il Brasile ad alzare la Coppa del Mondo per la sesta volta nella sua storia. D'accordo con il trequartista l'altro napoletano Pasquale Mazzocchi e ovviamente i brasiliani Alisson Santos e Giovane. Per il portiere Nikita Contini sarà invece il Belgio di Lukaku e De Bruyne a trionfare negli Stati Uniti.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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