Chi vince i Mondiali? I pronostici (e gli auspici) dei giocatori del Napoli

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I giocatori del Napoli fanno i loro pronostici sul Mondiale 2026 e sognano il trionfo delle rispettive nazionali.

I Mondiali 2026 entrano nel vivo e anche i calciatori del Napoli hanno espresso i propri pronostici sui canali sociale del club azzurro e i loro desideri sulla squadra che potrebbe alzare la Coppa del Mondo. Tra chi sogna di portare il proprio Paese sul tetto del mondo e chi guarda alle grandi favorite del torneo.

Dal Belgio di Lukaku e De Bruyne al Brasile

Per Antonio Vergara sarà il Brasile ad alzare la Coppa del Mondo per la sesta volta nella sua storia. D'accordo con il trequartista l'altro napoletano Pasquale Mazzocchi e ovviamente i brasiliani Alisson Santos e Giovane. Per il portiere Nikita Contini sarà invece il Belgio di Lukaku e De Bruyne a trionfare negli Stati Uniti.