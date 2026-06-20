Video L’interista Pezzali si emoziona al Maradona: “Questo non è uno stadio ma una leggenda”

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Il cantautore Max Pezzali ha tenuto un concerto a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, e nonostante la sua fede interista si è detto emozionato per aver suonato nel tempio di Fuorigrotta: "Ragazzi è veramente un'emozione pazzesca essere qui dentro, perché questo non è uno stadio, è una leggenda! Quanti ricordi qui, in questa città e qui dentro... sono i nostri ricordi degli anni d'oro.

Diego Armando Maradona per uno della mia età non è un nome o un cognome, è un qualcosa che va più in alto di tutto e di tutti. Questa è una cosa che non pensavo potesse succedere e invece è successa. Questo mi riempie il cuore", le sue parole live dal palco. Sui suoi profili social ha poi aggiunto: "Sono anni che sognavo ‘sta storia. La prima volta al Maradona non si scorda mai! Grazie Napoli". Di seguito il video.