Foto

Lukaku scherza con De Bruyne: il siparietto social dal ritiro del Belgio

Lukaku scherza con De Bruyne: il siparietto social dal ritiro del Belgio
Oggi alle 20:40Dai social
di Antonio Noto
"Bonjour Kevin!", Lukaku scherza con De Bruyne dal ritiro del Belgio.

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne continuano a regalare momenti di grande complicità dal ritiro del Belgio impegnato ai Mondiali 2026. L'attaccante del Napoli, protagonista nell'esordio dei Diavoli Rossi contro l'Egitto grazie all'ingresso decisivo che ha portato all'azione del gol dell'1-1, ha pubblicato una simpatica 'storia' su Instagram insieme all'altro azzurro, strappando un sorriso ai tifosi.

Lukaku e De Bruyne, l'intesa fuori dal campo fa sognare i tifosi del Napoli

Lo scatto condiviso sui social conferma il grande rapporto tra i due campioni del Belgio, pronti a guidare la propria nazionale nel percorso mondiale. Una scena che non è passata inosservata nemmeno tra i sostenitori azzurri, che osservano con attenzione il legame tra Lukaku e De Bruyne in vista dei possibili scenari futuri legati al Napoli.