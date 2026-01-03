Tragedia Crans-Montana, la SSCNapoli: "Grazie a chi ha sfidato le fiamme..."

Arriva il messaggio di cordoglio della SSCNapoli per la tragedia nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante una festa di Capodanno al locale Le Constellation. Al momento il drammatico bilancio è di 40 morti e 119 feriti, alcuni ancora da identificare. Questo il messaggio diffuso dal club partenopeo sul proprio profilo X:

"La tragedia di Crans-Montana colpisce tutti. Siamo vicini alle famiglie delle vittime, ai feriti e a chi ha vissuto il terrore. Allo stesso tempo esprimiamo ammirazione per tutti quei ragazzi, e non, che hanno sfidato le fiamme per cercare di portare in salvo chi era rimasto intrappolato. A loro un sincero 'Grazie' per aver mostrato cosa sia il coraggio e la solidarietà".