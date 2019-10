TvLuna - ADL a cena con tutta la squadra, vuole stare vicino al tecnico e ai suoi ragazzi

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino ha pubblicato un post su Twitter riguardo la presenza del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Queste le sue parole: "Cena con Ancelotti e tutta la squadra per il Presidente De Laurentiis. Arrivato alle 17:00 a Castel Volturno per dare la carica in vista della gara di domani contro l'Atalanta, il Patron azzurro ha deciso di restare insieme al tecnico e ai suoi ragazzi".

Cena con Ancelotti e tutta la squadra per il Presidente De Laurentiis. Arrivato alle 17:00 a Castel Volturno per dare la carica in vista della gara di domani contro l'Atalanta, il Patron azzurro ha deciso di restare insieme al tecnico e ai suoi ragazzi. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) 29 ottobre 2019