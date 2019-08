TvLuna - Alvino su Milik: "Non si allena pienamente in gruppo da una settimana, difficile pensare che possa giocare con la Juve"

Juve in grande dubbio per Arek Milik. La conferma arriva da Carlo Alvino, che scrive così su Twitter sull'attaccante polacco: "Arek Milik non si allena pienamente con il gruppo da almeno una settimana. Non penso che possa giocare contro la Juve anche se oggi si allenasse".

#JuventusNapoli Arek Milik non si allena pienamente con il gruppo da almeno una settimana. Non penso che possa giocare contro la Juve anche se oggi si allenasse. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 29, 2019