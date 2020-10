Varriale: "Al Cotugno non ci sono più posti Covid e i beoti chiedono il 3-0 a tavolino"

Il Napoli non presentandosi stasera in campo all'Allianz Stadium, rischia di perdere la partita a tavolino contro la Juventus. Enrico Varriale, giornalista Rai commenta così su Twitter: "All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per accogliere i contagiati Covid e qui c'è chi chiede il 3-0 a tavolino per JuveNapoli. Non, ovviamente la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri, solo quei decerebrati che non conoscono vergogna, che io chiamo beoti".

