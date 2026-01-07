Varriale: "Arbitraggio scandaloso! Il Napoli ci prova ad essere più forte di tutto…”

Il giornalisrta Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X il 2-2 del Napoli con il Verona soffermandosi sull'arbitraggio di Marchetti: "Ci prova il Napoli ad essere più forte di tutto (assenze e sfortuna) ma nulla può contro un arbitraggio scandaloso. Il rigore viziato dal fallo su Buongiorno e il gol annullato a Hojlund.

Marchetti permette di tutto al Verona dimenticando i cartellini gialli e rossi".