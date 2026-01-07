Varriale: "Capito perché ha ragione Conte quando dice che il Napoli non può comandare?"

Al Napoli riesce una rimonta parziale contro il Verona, dopo aver rimontato due gol finisce 2-2 al Maradona. A tanti non è piaciuta la direzione di gara di Marchetti. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Il giorno in cui un arbitro dirigerà una partita sul campo di Inter, Milan e Juventus come sta dirigendo Marchetti Napoli-Verona, il calcio italiano diventerà una cosa seria.

Capito perché ha ragione Conte quando dice che il Napoli non può comandare?".