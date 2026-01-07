Varriale: "Capito perché ha ragione Conte quando dice che il Napoli non può comandare?"
Al Napoli riesce una rimonta parziale contro il Verona, dopo aver rimontato due gol finisce 2-2 al Maradona. A tanti non è piaciuta la direzione di gara di Marchetti. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Il giorno in cui un arbitro dirigerà una partita sul campo di Inter, Milan e Juventus come sta dirigendo Marchetti Napoli-Verona, il calcio italiano diventerà una cosa seria.
Capito perché ha ragione Conte quando dice che il Napoli non può comandare?".
Il giorno in cui un arbitro dirigerà una partita sul campo di @Inter @acmilam o @juventusfc come sta dirigendo #Marchetti #NapoliVerona il calcio italiano diventerà una cosa seria. Capito perché ha ragione #Conte quando dice che @sscnapoli non può comandare ?— enrico varriale (@realvarriale) January 7, 2026
Pubblicità
Dai social
Le più lette
1 Napoli - Hellas Verona 2-2 (Frese 16', Gift Orban 27', McTominay, Di Lorenzo 82'): pari al Maradona
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Napoli-Hellas 2-2, le pagelle: Scott c'è, Di Lorenzo da attaccante! Buongiorno confuso, bocciato Lang
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com