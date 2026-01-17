Varriale: "Che cuore questo Napoli! Ma non è detto che basti: a corto di uomini e di fiato"

Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. La squadra di Antonio Conte sale a 43 punti in classifica, di nuovo a -6 dall'Inter ed è momentaneamente a pari merito con il Milan: a lasciare l'amaro in bocca però è ancora una volta la situazione infortuni, con Elmas, Politano e Rrahmani che si sono fermati per problemi fisici.

Così il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la partita: "Vittoria sofferta e fondamentale per il Napoli. A corto di uomini e di fiato la squadra di Conte supera il Sassuolo con un gol di Lobotka ma perde Rrahmani e Politano per infortuni muscolari. Il cuore di questa squadra è più forte di tutto ma non è detto che basti...".