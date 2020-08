Varriale: "Decide l'ex Juve Coman. Orsato non concede due rigori ma tiene la gara"

Il Bayern Monaco batte in finale di Champions League il Psg, questo il commento del giornalista Rai Enrico Varriale su Twitter: "Trionfa il Bayern che si porta a casa la sua sesta Champions League con un percorso di tutte vittorie. Decide Coman ex della Juventus e migliore in campo. Il Psg meno squadra, fallisce due occasioni con Mbappé. Orsato non concede un rigore per parte ma tiene comunque la gara".

