Varriale: "Il Milan ha già vinto lo scudetto della fortuna, basta vedere gli ultimi 3' oggi"
Come già accaduto nello scorso match, in casa contro il Genoa, nei minuti finali il Milan si salva da una sconfitta certa. Un gol di Nkunku al 90' e la traversa colpita da Brescianini al 97' negano i tre punti alla Fiorentina, con i rossoneri che restano imbattuti dalla prima giornata di campionato portando a casa l'1-1 dal Franchi.
Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Secondo pari consecutivo per il Milan, che rimonta, ancora allo scadere, meritevole dei 3 punti. Comunque finirà la stagione la squadra di Allegri ha già vinto lo scudetto della fortuna, basta vedere gli ultimi 3 minuti oggi al Franchi con 2 palle gol per i viola".
2° pari consecutivo per @acmilan che rimonta,ancora allo scadere,un'ottima @acffiorentina,meritevole dei 3 punti. Comunque finirà la stagione la squadra di #Allegri ha già vinto lo scudetto della fortuna,basta vedere gli ultimi 3 minuti oggi al Franchi con 2 palle gol per i viola— enrico varriale (@realvarriale) January 11, 2026
