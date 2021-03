Varriale: "Politano decide una gara intensa con proteste rossonere nel finale"

ll vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri in trasferta contro il Milan: "Tre punti d'oro per il Napoli. Gattuso espugna San Siro e si rilancia in zona Champions. La sconfitta del Milan lancia la fuga scudetto di Inter. Politano decide una gara intensa con proteste rossonere nel finale per un dubbio rigore non concesso da Pasqua dopo visione Var".

3 punti d'oro per @sscnapoli. #Gattuso espugna San Siro e si rilancia in zona Champions. La sconfitta del @milan lancia la fuga scudetto di @inter. @MPolitano16 decide una gara intensa con proteste rossonere nel finale per un dubbio rigore non concesso da Pasqua dopo visione Var. — enrico varriale (@realvarriale) March 14, 2021