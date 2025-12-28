Varriale: "Prova di forza del Napoli, mal di trasferta pare archiviato. Hojlund maestoso!"
Il Napoli batte la Cremonese 2-0 allo Zini e riprende la corsa in campionato dopo il triondo in Supercoppa italiana. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Prova di forza del Napoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante sulla Cremonese. Maestoso Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui Neres si prende un turno di vacanza.
Per la squadra di Conte il mal di trasferta pare archiviato".
Prova di forza di @sscnapoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante su @USCremonese. Maestoso #Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui #Neres si prende un turno di vacanza.
Per la squadra di #Conte il mal di trasferta pare archiviato.
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
