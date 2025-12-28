Varriale: "Prova di forza del Napoli, mal di trasferta pare archiviato. Hojlund maestoso!"

Varriale: "Prova di forza del Napoli, mal di trasferta pare archiviato. Hojlund maestoso!"
Oggi alle 17:17Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli batte la Cremonese 2-0 allo Zini e riprende la corsa in campionato dopo il triondo in Supercoppa italiana. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Prova di forza del Napoli che chiude il trionfale 2025 con una vittoria dominante sulla Cremonese. Maestoso Hojlund che firma 2 gol e fa reparto da solo in una gara in cui Neres si prende un turno di vacanza.

Per la squadra di Conte il mal di trasferta pare archiviato".