Varriale punge Spalletti: "Ora ha le barriere mobili ma non attaccanti come Osimhen e Kvara"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio della Juventus contro il Lecce pungendo Luciano Spalletti per le sue dichiarazioni nel pre partita: "Passo falso della Juventus bloccata sul pari dal Lecce. Grande Falcone. Spalletti alla Juventus avrà pure le barriere mobili ma al Napoli aveva attaccanti di sicuro più forti come Osimhen e Kvaratskhelia e come li ha Conte rispetto a David che non segna manco su rigore (generoso)".

Enrico Varriale ha fatto riferimento alla conferenza stampa di ieri di Luciano Spalletti, in cui il tecnico bianconero ha dato ragione ad Antonio Conte per il discorso sulla distanza tra il Napoli e le tre big del Nord: "Conte ha ragione perché da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque. E pure sulle strutture ha ragione: qui alla Juve ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove mentre a Napoli avevo quella che rimane ferma...".