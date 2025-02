Varriale: "Richiesta di Conte sfidante per ADL, ha l'occasione per diventare il più grande"

Dopo le parole di ieri di Antonio Conte in conferenza stampa, il giornalista Enrico Varriale scrive su X: "La vera richiesta di Conte, sfidante per De Laurentiis, è il centro sportivo. Non un acquisto da 50 milioni ma una casa del Napoli dove far crescere un settore giovanile degno di questo nome. Giustamente la strada obbligata per far crescere il club, secondo l'allenatore.

Le scelte di ADL sono state premianti per società e tifosi del Napoli in questi 21 anni ma la Scugnizzeria non si è mai realizzata.Ora De Laurentiis ha davvero l'occasione per diventare il più grande presidente nella storia del club. Una CASA AZZURRA conta più dello scudetto".