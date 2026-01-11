Varriale: "Senza 5 titolari il Napoli domina malgrado il solito rigore al Meazza. Attributi esagonali!"

Oggi alle 23:30
di Antonio Noto

Il Napoli pareggia 2-2 con l'Inter a San Siro, il giornalista Enrico Varriale commenta sul proprio account X evidenziato il discusso rigore che aveva permesso all'Inter di passare in vantaggio 2-1: "Senza 5 titolari il Napoli domina la gara malgrado il solito rigore, una tassa al Meazza.

Ma una squadra con attributi esagonali trova il pari con il monumentale #McTominay. Conte scherza Chivu e l'Inter fallisce il match point scudetto, difficile da strappare ai campioni".